Yvelines : un cabinet médical saccagé à Mantes-la-Ville, le docteur prend sa retraite

De son petit cabinet médical, situé à Mantes-la-Ville (Yvelines), il ne reste aujourd'hui plus que des cloisons. Le docteur Claude Fossé y exerçait depuis 45 ans. Lundi 24 mai, en son absence, son outil de travail a été saccagé. Les auteurs ont répandu un produit bleu dans tout le cabinet afin d'effacer leurs empreintes, et sont repartis avec de quoi rédiger de fausses ordonnances. À six mois de la retraite, le médecin, qui a porté plainte, a décidé d'arrêter son activité, écœuré, dit-il, par cet acte gratuit.

Difficile de trouver un remplaçant

"Cela fait 45 ans que l'on dit 'barre-toi', parce qu'on en a marre, on casse tout, et c'est ça qui m'émeut le plus", déplore le Dr. Claude Fossé. Dans ce quartier populaire de Mantes-la-Ville, le docteur était l'un des trois derniers médecins en exercice. Pour assurer ses dernières consultations, il est hébergé par son confrère, le docteur Patrick Lefoulon, lequel a déjà été victime de vandalisme. Il sait qu'il sera difficile de trouver un remplaçant. "Les nouveaux médecins, qui seraient éventuellement intéressés pour s'installer dans des quartiers comme celui-ci, vont être découragés (...). Cela préjuge d'un avenir plutôt sombre en matière d'offre de soins dans ces quartiers populaires", affirme le Dr. Patrick Lefoulon. Pour attirer de nouveaux candidats médecins, la municipalité envisage une solution plus sécurisée, à l'extérieur du quartier.