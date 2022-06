Santé : des médecins retraités reprennent du service

La France est grandement touchée par les déserts médicaux. À 70 ans passés, certains médecins reprennent du service. À l’image de Christian Castel, quelques-uns d’entre eux exercent à nouveau. Des personnes n’ont plus consulté le moindre médecin depuis plus d’un an après le départ à la retraite de la personne qui avait l’habitude de les traiter. "On se débrouille, quand on n'est pas bien, on va à la pharmacie acheter des médicaments", indique une patiente.



L’automédication comme solution d’infortune

Pour éviter de se retrouver sans aucun traitement, certains patients pratiquent l’automédication. "Il n’y a pas assez de médecins, on a deux médecins qui avaient une grosse patientèle qui ont arrêté leur activité et qui ont laissé sur le côté 3 000 ou 4 000 patients sans médecin traitant", explique Christian Castel. Comme lui, cinq médecins à la retraite dont de nouveaux en activité une après-midi par semaine. Dans ce secteur, il y a seulement 23 médecins pour 33 000 habitants.