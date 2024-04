Permanence de soins : "En cas d'échec de discussions, nous n'hésiterons pas à poser une obligation de garde là où c'est nécessaire", prévient Frédéric Valletoux

"En cas d'échec de discussions, nous n'hésiterons pas à poser une obligation de garde là où c'est nécessaire", où il n'y a pas de prise en charge possible, prévient lundi 8 avril, Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention, sur franceinfo. "L'objectif, c'est qu'aucun Français ne vive sur un territoire où il n'y a pas de permanence de soins qui soit garantie", souligne-t-il.

"Si vraiment effectivement, il faut aller vers des solutions plus contraintes, nous n'hésiterons pas à y aller. Là où effectivement, on constatera que dans un territoire, si par hasard, par malheur, il n'y avait pas d'engagement du tout des médecins pour porter et participer à des soins, l'État, via les agences régionales de santé via les réquisitions, ont tout à fait la possibilité de mettre en œuvre des systèmes. Mais c'est le stade ultime", assure-t-il.