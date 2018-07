Dans le Finistère, Douarnenez espère trouver ses futurs médecins parmi les touristes

La ville lance une nouvelle campagne de communication originale avec 9 000 sets de table pour faire passer son message.

Douarnenez recrute des médecins et le fait savoir ! En plus d'avoir lancé des campagnes de communication classiques, la commune finistérienne a décidé de s'adresser aux touristes et aux familles de passage dans le département avec une petite annonce écrite sur des sets de table, rapporte France Bleu.

Une petite annonce sur les sets de table

Le message est plutôt clair : "Cherche médecins généralistes". Suivi de cette question : "Elle est pas belle la vie à Douarnenez ?" François Cadic, le maire de Douarnenez, est à l'origine de cette nouvelle campagne. Il dit apprécier "le côté un peu humoristique pour faire passer des messages. Après les candidats n'auront plus qu'à contacter la mairie pour avoir plus de renseignements".

Les dessins sont signés Keric, Charles Kerevel de son vrai nom, un dessinateur local. Les sets de table sont déjà dans les mains des restaurateurs. 9 000 ont été distribués, comme à la capitainerie à Tréboul, où Guillaume Rafalin travaille. "Je pense que ça peut marcher". L'idée est également validée dans le centre-ville de Douarnenez. Salem a installé son restaurant ici il y a peu de temps, et lui-même peut témoigner du manque de médecins. "Les orthodontistes, il y en a aucun, il faut aller à Quimper pour en trouver, donc si ça peut attirer du monde, on n'est pas contre".