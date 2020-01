Municipales : Christophe Dietrich, le roi des coups de com'

Tous les jours à midi, Christophe Dietrich a un rendez-vous qu'il ne raterait pour rien au monde. Le maire de Laigneville (Oise) et son chien vont parcourir 10 kilomètres au pas de course. Car c'est en courant que l'élu trouve l'inspiration. "Je ne suis pas parasité, ni par le téléphone, ni par des visiteurs, donc, du coup, pendant une heure, je peux me consacrer pleinement à ce qui me préoccupe", explique le maire.

Seul candidat à sa réélection

Laigneville, dans l'Oise, est une petite ville pavillonnaire de 4 800 habitants. Ici, les commerces sont rares, et pour les habitants, ils restent beaucoup à faire. "Ce serait bien de faire une maison pour les jeunes, avec une télévision, des consoles de jeux, un petit canapé", explique un jeune habitant. La plus grande bataille du maire : lutter contre le désert médical. L'an dernier, il ne trouve pas de médecins pour faire constater un décès. Il prend alors un arrêté pour interdire aux habitants de mourir à domicile. Un coup de communication qui fait son chemin. En mars prochain, le maire sera le seul candidat dans la course aux municipales.

