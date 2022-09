Marseille : un médecin ferme son cabinet à la suite de l'agression de trop

"Vous vous sentez en sécurité ici, vous ?", demande à une patiente le Dr Saïd Ouichou, médecin généraliste dans les quartiers Nord de Marseille (Bouches-du-Rhône). "Non, pas du tout", lui répond-elle. "Moi non plus, donc on va quitter le quartier", ajoute le médecin. Il a en effet pris la décision de fermer son cabinet du XVe arrondissement de Marseille où il exerçait depuis 15 ans. Ce départ fait suite à une violente agression, mardi 27 septembre.



Ce n'est pas le premier incident

Le médecin raconte son agression : "Il tambourine à la porte en me demandant : 'donnez-moi mon ordonnance maintenant'. Je lui ai expliqué qu'il faut attendre, qu'il y a du monde, et je ne sais pas pourquoi, il s'est mis à crier. Son copain qui était dehors est rentré, il voulait me frapper. Les patients se sont interposés, et j'ai fini par arrêter la consultation et fermer mon cabinet suite à cet incident". Ce n'est pas la première fois que le médecin subit un incident de ce type. Il va continuer d'exercer dans le XVe arrondissement, mais dans une structure collective. Il fermera son cabinet à la fin du mois d'octobre.