Déserts médicaux : en Charente-Maritime, une commune cherche désespérément un médecin

Depuis le départ du dernier médecin, rien ne se dessine à l'horizon. Le cabinet est prêt et disponible, mais le médecin n'est pas là. Un vrai casse-tête pour le gérant du Pôle Santé de Breuillet (Charente-Maritime). Pourtant, la clientèle ne manque pas et le centre accueille déjà des infirmières, un kinésithérapeute et un ostéopathe. L'absence de médecin pèse aujourd'hui sur toute la commune.

Une situation difficile pour les habitants

"Le premier problème qui se pose, c'est qu'il faut d'abord qu'on trouve un médecin pour en trouver un second. Ils ont tous peur effectivement de faire ce qu'ils appellent le burn out. La deuxième difficulté, c'est que les jeunes médecins préfèrent maintenant faire plus des remplacements plutôt que de s'installer", regrette Jean-Claude Glémée, gérant du Pôle Santé de Breuillet. La publication d'annonces sur internet et la baisse du loyer, déjà raisonnable, n'ont rien donné. La situation est difficile pour les habitants de la commune.

