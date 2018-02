Déserts médicaux : à Laigneville, tous les médecins sont partis à la retraite

Le problème de Christophe Dietrich est aussi celui de milliers de maires en France : "Nous sommes devant le cabinet médical. Jusqu'au 22 décembre, nous avions deux médecins ici, et le 23 décembre, ils sont partis en retraite". 5 000 habitants, pas de médecin. Et tous les jours, il lui faut l'expliquer à ses administrés.

4 médecins pour 25 000 habitants

Autour de Laigneville, il n'y a plus que quatre médecins pour 25 000 habitants, et aucun ne prend de nouveaux patients. La ville offre le cabinet, le secrétariat, mais certains candidats se sont montrés plus exigeants : "Moi le médecin que j'avais en face de moi voulait qu'on prenne en charge sa villa, les fluides, et qu'on embauche sa femme. Je lui ai demandé s’il voulait qu'on nourrisse le chien, mais visiblement il n'a pas beaucoup apprécié", plaisante le maire. Il nous emmène ensuite devant une maison, où une femme est morte il y a quelques jours : il a fallu plus de six heures pour qu'un médecin de la région vienne enfin constater le décès. Il y a quelques jours, un nouveau médecin s'est manifesté. Ce serait une chance qu'il s'installe à Laigneville... Mais il en faudrait au moins trois pour couvrir les besoins de la population.

