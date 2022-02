Cévennes : le village de Gagnières réanimé grâce à un médecin

Au cœur des Cévennes (Gard), le village de Gagnières était il n'y a pas si longtemps ce qu'on appelle un désert médical. Le petit village a réussi à séduire un médecin et la bonne nouvelle s'est vite propagée.

Le village de Gagnières (Gard) compte moins de 1 200 habitants, mais il se bat pour sa survie. Quand le médecin est parti il y a trois ans, la plupart des commerces avait déjà fermé. La Poste a elle aussi commencé à être menacée. C'est à ce moment-là que l'idée a germé en mairie : l'ancien presbytère, racheté par la commune, allait pouvoir devenir un vrai lieu de vie. Ce sera notamment le cabinet médical, pas encore tout à fait achevé au moment de l'ouverture, mais il fallait faire très vite avant que le médecin ne change d'avis.



Plus de 400 patients pré-inscrits

Il est occupé par le Dr Benoit Debeire, qui arrive des Hauts-de-France. Après 20 ans de remplacement un peu partout en France, il avait envie de se poser et d'avoir ses patients. Il y a plus de 400 patients pré-inscrits à Gagnières. Dans le bâtiment, reste à aménager un appartement pour le médecin, c'était un argument pour le convaincre. Un tout nouvel espace de services ouvrira en septembre : poste, bibliothèque et médecin. Un investissement de 250 000 euros pour la commune, mais le maire est convaincu d'avoir fait le bon pari.