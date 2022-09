Année d'internat dans les déserts médicaux : "Il ne s'agit pas de mettre en danger" les internes, sinon "ils arrêteront médecine", alerte un syndicat

"Si cela devait déboucher sur envoyer des internes, dans des zones où il n'y a personne, ils arrêteront médecine", a alerté samedi 24 septembre sur franceinfo Luc Duquesnel, médecin généraliste en Mayenne et président des généralistes de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), alors que le gouvernement souhaite mettre en place une quatrième année d'internat supplémentaire pour les étudiants de médecine générale en les incitant à la réaliser dans des déserts médicaux.

Luc Duquesnel juge l'idée "mal présentée". "Ils doivent être entourés d'un ou deux médecins", assure-t-il. Il appelle par ailleurs à "modifier les organisations professionnelles", car la situation "n'est plus acceptable".

franceinfo : Que pensez-vous de cette idée avancée par le ministre de la Santé ?

Luc Duquesnel : Une quatrième année d'internat, entre autres pour les médecins généralistes, mais aussi pour les autres spécialités médicales, cela doit être une année professionnalisante. Cela veut donc dire que l'on ne va pas envoyer ces médecins là où il n'y a plus médecins depuis deux ou trois ans dans les déserts médicaux. C'est une année de formation. Ils sont toujours internes. Dans des zones avec une faible démographie médicale, ils devront être accueillis dans des maisons médicales, dans des maisons de santé pluri-professionnelles. C'est indispensable. Quand j'étais interne, si on m'avait lâché tout seul dans une campagne, j'aurais choisi un autre métier où j'aurais été médecin salarié ou médecin hospitalier. Il ne s'agit pas de les mettre en danger. On a besoin d'être entouré par d'autres collègues. Je tiens à rappeler que les déserts médicaux, ce ne sont pas que les zones rurales. Paris est un désert médical en médecins généralistes. Donc ce sont aussi les zones urbaines.

Donc est-ce que cette quatrième année est une bonne idée ?

Non. Je pense que c'est mal présenté. Et la façon dont certains élus en parlent, ils ont l'impression que dans leur village, où il n'y a plus de médecins depuis trois ans, on va avoir tout d'un coup un interne en quatrième année qui va débarquer chez eux. Non, cela ne doit pas être ça, très clairement. Par contre, il y a des zones où l'on manque énormément de médecins. Durant cette année professionnalisante, ils doivent être entourés d'un ou deux médecins. C'est aussi permettre aux territoires de s'organiser. Mais si cela devait déboucher sur envoyer des internes, qui ne sont pas encore médecins, dans des zones où il n'y a personne, ils arrêteront médecine.

Que faut-il faire pour trouver une solution à ces déserts médicaux ?

La situation démographique d'aujourd'hui est le fruit de décisions qui sont prises depuis 35 ou 40 ans par des hommes politiques. Ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, veulent de la coercition, qui nous ont amenés dans la situation où l'on est aujourd'hui. D'un autre côté, la situation n'est pas acceptable en termes d'accès aux soins. Ces internes, beaucoup d'entre eux n'ont travaillé qu'à l'hôpital. Il faut leur montrer ce que c'est que d'être médecin en ambulatoire, la médecine libérale. Donc cette quatrième année doit permettre de travailler avec d'autres médecins dans des zones à faible démographie médicale et de découvrir ce qu'est l'exercice libéral. Après ça, il y a plein d'autres solutions. C'est aussi travailler avec d'autres professionnels de santé, avec des infirmières de pratiques avancées, embaucher des assistants médicaux. On sait très bien que pour les dix ou treize ans à venir, le nombre de médecins va encore continuer à diminuer. Donc, cela veut dire modifier nos organisations professionnelles pour prendre en charge plus de patients, parce que la situation actuelle en termes d'accès aux soins n'est plus acceptable.