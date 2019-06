VIDEO. Les cosmétiques sud-coréens sont-ils aussi naturels qu'ils ne le prétendent ?

Masque pour le visage, crème de massage, crème pour les mains… Les produits cosmétiques venus de Corée du Sud misent sur un design original et sur leur aspect "naturel". Très appréciés en France, ces produits sont pourtant moins inoffensifs que ne le prétend leur emballage. Léa Assouline, co-présidente de Générations Cobayes, a épluché les composants de ces cosmétiques pour évaluer leur dangerosité. Dans un masque à la banane pour les mains, elle a notamment détecté du phénoxyéthanol, un perturbateur endocrinien qui peut affecter le système hormonal. Du dioxyde de titane, potentiellement nocif, compte également parmi les ingrédients d'une crème à la tomate pour le corps.

Regarder l'étiquette

Il s'avère donc utile d'examiner de près l'étiquette de ces produits attrayants mais parfois pernicieux. Pour Léa Assouline, plus la liste des composants est courte et compréhensible, plus le risque que le produit soit nocif est faible. Autre solution : concevoir ses propres articles de beauté. "À partir de produits 100 % naturels, vous pouvez fabriquer la plupart des produits dont vous avez besoin pour votre peau", assure la spécialiste.