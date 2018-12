VIDEO. Il est indestructible et ne craint pas les radiations cosmiques… Qu\'est-ce qu\'un \"ourson d\'eau\" ?

Les tardigrades aussi appelés "oursons d'eau", mesurent en moyenne seulement un demi-millimètre. Ils peuvent survivre 30 ans sans manger et sans boire. De plus, ces étranges créatures n'ont pas peur des températures extrêmes. Ils sont capables d'endurer des températures allant jusqu’à 150 degrés Celsius en moyenne. Ils peuvent également être plongés 8 heures à -272 degrés.

Les "oursons d’eau" possèdent 4 paires de pattes munies de petites griffes. Ces animaux vivent dans des endroits très divers : au fond des océans, dans les montagnes de l'Himalaya, dans des sources chaudes au Japon ou encore en Antarctique.

La science est allée toujours plus loin pour tester leur résistance. Lors d'expériences, les tardigrades ont été confrontés à l'absence d'oxygène, exposés à des pressions six fois plus élevées que celles du fond de l'océan, attachés à un satellite et envoyés dans le vide spatial, exposés à des radiations cosmiques… Résultat ? La plupart d'entre eux a survécu. Pour cela, les "oursons d’eau" se déshydratent et entrent dans un état végétatif, suspendant toutes leurs fonctions vitales.

Selon des chercheurs, ils seront toujours là pendant au moins 10 milliards d'années après la disparition des humains.