Une enzyme capable de digérer le plastique

Ils constituent 90% des déchets flottants sur les océans. Le plastique, un fléau déversé par millions de tonnes, également dans la nature. Des chercheurs britanniques viennent de faire par hasard une découverte révolutionnaire : une enzyme capable de le grignoter en 96 heures, soit quatre jours. Elle le fragmente en petites particules intégralement recyclables.

Accident au départ

"On était en train de manipuler cette enzyme qu'on connaissait déjà et on voulait ralentir son développement. Mais, accidentellement, on l'a accéléré", avance John McGeehan, chercheur en biologie à Portsmouth (Royaume-Uni). Et ils se sont rendus compte que cette enzyme brisait le plastique de manière extraordinaire.

Aujourd'hui, il y a urgence à trouver des solutions. La pollution par le plastique est l'un des plus grands défis environnementaux. Seulement 94% de la matière peuvent être recyclés. Cette enzyme pourrait être développée de manière industrielle dans les années à venir.

