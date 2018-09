Transparentes, sans arête, sans écaille… Trois nouvelles espèces de poisson identifiées dans les abysses

Dans les profondeurs de l'océan Pacifique, à 7 500 mètres sous la surface, des caméras ont repéré des espèces qui n'avaient jamais été observées.

Ils ont été temporairement baptisés poissons-limaces rose, bleu et pourpre. Trois nouvelles espèces de poisson ont été identifiées dans les profondeurs du Pacifique, ont annoncé les scientifiques à l'origine de la découverte, au large du Chili. Ces êtres étranges, transparents, sans arête ni écaille, ont été repérés dans la fosse d'Atacama, à quelque 7 500 mètres sous l'eau, par les caméras d'une équipe internationale de chercheurs, écrit l'université de Newcastle (Royaume-Uni), dans un communiqué (en anglais). "Là, ils sont hors de portée des autres poissons, ils n'ont ni concurrent, ni prédateur", explique Thomas Linley, chercheur et membre de l'expédition.

"Ces choses vivent à la limite de ce que n'importe quel autre poisson pourrait supporter. On aurait donc pu s'attendre à n'en voir qu'un ou deux !", a expliqué, vendredi, à l'AFP Alan Jamieson, chercheur en écologie marine à l'université de Newcastle. Ces créatures longues de 20-25 cm sont translucides et sans squelette, des caractéristiques lui permettant de résister au froid de l'eau (à peine 2°C) et à une pression extrême, "équivalente à 800 kg sur votre petit doigt", selon Alan Jamieson.

"Les éléments les plus durs de leur constitution sont les os de leur oreille interne et leurs dents", précise Thomas Linley. En fait, ce poisson, formé quasi entièrement de matière gélatineuse, mourrait s'il n'y avait pas cette pression extrême le maintenant en une pièce. "Leur corps est très fragile et fond rapidement s'il est ramené à la surface", explique le scientifique. Quelque 300 variétés de poissons-limaces ont déjà été recensées, capables de s'adapter à des conditions de survie extrêmes, souligne son confrère, Alan Jamieson.