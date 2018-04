Santé : la thérapie contre la bêta-thalassémie suscite de nombreux espoirs

Une thérapie pour lutter contre la bêta-thalassémie suscite beaucoup d'espoirs. "Il faut bien sûr être prudent, parce qu'il s'agit encore d'une phase expérimentale. Mais on s'aperçoit que les quatre jeunes patients n'ont plus eu besoin d'une seule transfusion depuis quatre ans. C'est assez extraordinaire. On est face à une technique très sophistiquée. Elle est pour l'instant réservée à certaines équipes occidentales, mais elle ne demande qu'à se développer", commente le docteur Jean-Daniel Flaysakier.

Un espoir pour les personnes séropositives

Cette thérapie pourrait concerner le VIH. "Paradoxalement, là, il s'agit des globules rouges, mais on pourrait s'intéresser aux globules blancs. On pourrait, en modifiant certains globules blancs et, chez des personnes déjà contaminées par le virus, de l'empêcher d'entrer dans d'autres globules blancs, et d'ainsi pouvoir bloquer les réservoirs. Tenir la maladie et pouvoir appliquer des traitements qui débarrasseraient tout ou partie de l'organisme de ce virus. C'est un grand espoir là encore. Les essais vont bientôt débuter", explique le médecin.

