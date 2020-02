Santé : la première greffe des deux mains fête ses 20 ans

Il y a 20 ans, l'image avait fait le tour du monde. Denis Chatelier est le premier homme greffé des deux mains. Aujourd'hui âgé de 54 ans, il a appris à vivre avec. En 1996, ses deux mains sont pulvérisées par une fusée artisanale qui explose accidentellement. D'abord équipé de prothèses qu'il ne supporte pas, il se porte volontaire pour une double greffe à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon (Rhône).

Six autres patients ont subi des greffes des deux mains

Le 13 janvier, il reçoit les deux mains d'un donneur anonyme. 17 heures d'opération sont nécessaires et 18 chirurgiens pour suturer des dizaines d'artères, de veines et de tendons. Denis Chatelier entame ensuite une longue période de rééducation, jusqu'à 7 heures par jour. Depuis, six autres patients ont été greffés des deux mains et la recherche a permis de nombreuses avancées. Mais tous doivent suivre un traitement pour éviter le rejet de leurs mains. Aujourd'hui, le manque de donneurs reste un obstacle à ces opérations complexes.

