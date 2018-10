Santé : l'espoir de remarcher

Mathieu a 23 ans, il en avait 19 quand il est tombé d'un toit. Un accident du travail qui a laissé ce jeune couvreur paraplégique. Aujourd'hui, il va faire ses premiers pas depuis quatre ans. Ses muscles trop longtemps immobilisés n'ont plus la force de le porter. Mais pour le professeur Courtine qui dirige cet essai clinique, l'important pour le moment c'est que le cerveau de Mathieu puisse commander à ses jambes de marcher.

Une stimulation ciblée performante

Mathieu est paralysé par une lésion de la colonne vertébrale. Il y a quinze jours, on lui a implanté 16 électrodes dans la moelle épinière, chargés d'envoyer des stimulations électriques. Chaque électrode active tour à tour les muscles des jambes. Et c'est justement la grande avancée scientifique de cette étude. Ces stimulations ciblées semblent beaucoup plus efficaces que la stimulation en continu développée jusque là. Grâce aux expérimentations animales, on sait maintenant que le système nerveux peut se reconstituer au moins partiellement. D'ailleurs, cela semble se confirmer chez l'humain.

Le JT

Les autres sujets du JT