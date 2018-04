Santé : guérir de la bêta-thalassémie, ce serait possible

La bêta-thalassémie est une maladie génétique. Normalement, l'hémoglobine contenue dans les globules rouges transporte l'oxygène dans tout le corps. Dans cette maladie, l'hémoglobine a une forme anormale et transporte moins d'oxygène. Les globules se détruisent alors et entraînent une anémie sévère.

Guérir grâce à un virus

Un traitement expérimental récupère des cellules souches de la moelle osseuse du patient. On insère ensuite dans un virus le gène normal qui faisait défaut et on demande au virus de déposer le gène réparateur au sein de l'ADN des cellules souches. On va ensuite retransfuser des centaines de millions de ces cellules souches à la patiente. Un mois après cette thérapie, les globules rouges normaux ont remplacé les globules malades. Plusieurs jeunes patients ont eu le même bon résultat des suites du travail d'une équipe de chercheurs franco-américaine.

