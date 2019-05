Mayotte : des scientifiques découvrent la naissance d'un volcan sous-marin

Sous les eaux turquoise et derrière les paysages paradisiaques, Mayotte vient de livrer un secret jusqu'alors bien gardé. L'océan a accouché d'un volcan par 3 500 mètres de profondeur, à 50 kilomètres au large de l'île. Une découverte exceptionnelle face à laquelle les habitants sont partagés. "On s'inquiète un peu parce qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler, et s'il y aura un tsunami", confie l'un d'entre eux. Après onze mois d'études menées par des scientifiques du CNRS, sur terre et en mer, le mystère des 1 800 séismes mesurés sur l'île depuis un an est donc levé.

Une découverte unique

"L'activité sismique enregistrée à Mayotte est indubitablement en lien avec la naissance du volcan, qui a conduit à la construction de cet édifice énorme, plus de 4 kilomètres de diamètre et 800 mètres de haut. C'est une découverte unique dans la vie d'un scientifique", s'enthousiasme Philippe Kowalski, directeur adjoint de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (île de La Réunion). Désormais, les données collectées vont être traitées pour évaluer les risques sismiques et volcaniques qui pourraient menacer Mayotte et ses habitants.

