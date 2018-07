Les idées claires : le VIH a-t-il été créé en laboratoire ?

Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pourrait-il être une création humaine?

Des chercheurs ont annoncé le 7 juillet dernier avoir fait des progrès encourageants dans la mise au point d'un vaccin expérimental. Ce vaccin aurait selon le directeur de l'étude, le virologue Dan Barouch provoqué une réaction immunitaire chez des humains et protégé des singes de l'infection. Un test sur plusieurs milliers de patients devraient avoir lieu dans les prochains mois. Mais le même chercheur invite cependant à la prudence.

De quoi rappeler que 35 ans après la découverte officielle de cette maladie, et autant d'années de recherche, on ne guérit toujours pas du SIDA. L'étude du syndrome, qui a fait depuis sa découverte plusieurs dizaines de millions de morts à travers le monde, comporte d'ailleurs encore de nombreuses zones d'ombre, sur sa création et sa diffusion.

Les théories du complot les plus virulentes voudraient que le virus ait été créé par l'homme. C'est ce qu'affirmait un pathologiste américain, Robert Strecker dans un célèbre mémorandum. D'autres ont repris ces théories et ont même été jusqu'à soutenir que ce virus avait été élaboré à des fins eugénistes et génocidaires pour viser les populations noires.

35 ans plus tard, ce mal étrange que l'on nommait au début "cancer gay" est un peu mieux connu et un large consensus scientifique s'accorde à dire que ce virus existe depuis beaucoup plus longtemps. Le VIH aurait été transmis à l'homme par les grands singes d'Afrique centrale et chassés pour leur viande. La colonisation, le développement des échanges en Afrique puis la mondialisation auraient permis de transformer un virus de brousse eu une pandémie.

Nous avons posé toutes ces questions à Martine Peeters, virologue de l'Institut français pour la recherche et le développement (IRD).

Les singes sont chassés pour être consommés, le passage se fait avant la préparation de la viande. Quand on touche la rate, quand on vide les animaux, la rate est infectée par des millions de virus. Si on a des plaies ouvertes sur la main, le virus peut, de cette façon passer dans le corps humain. Martine Peeters

