Les 7 annonces médicales les plus enthousiasmantes de 2017

Leucémies : nouveau succès d'une stratégie d'immunothérapie – janvier 2017

Après une chimiothérapie classique, deux enfants de 11 et 16 mois atteints d’une forme de leucémie ont reçu des globules blancs génétiquement modifiés, issus d'un tiers, pour reconnaître les cellules cancéreuses résiduelles. Celles-ci auraient été éliminées avec succès, selon une étude publiée ce 25 janvier.

Un homme tétraplégique retrouve le contrôle de son bras grâce à des implants cérébraux – mars 2017

Une équipe de chercheurs américains a mis au point un dispositif de neuroprothèse permettant à cet homme tétraplégique de bouger son bras et sa main droite, par la pensée. Cette avancée remarquable, réalisée à Cleveland (aux Etats-Unis) décrite fin mars dans The Lancet, dépend d'un dispositif qui contourne la lésion de la colonne vertébrale en utilisant des fils, des électrodes et des logiciels informatiques. Le but : reconnecter le cerveau du patient aux muscles de son bras paralysé. Une première chez une personne souffrant d’une paralysie aussi étendue.

Drépanocytose : un premier patient français traité par thérapie génique – mars 2017

Une équipe française a publié début mars les premiers résultats relatifs à un traitement de la drépanocytose par thérapie génique. Quinze mois après l'insertion d'un gène correcteur dans les cellules souches productrices de cellules sanguines, le patient ne présente plus les symptômes de la maladie.

Gastro-entérite virale mortelle : efficacité prouvée d'un nouveau vaccin – mars 2017

La gastro-entérite aiguë d'origine virale est une cause majeure de décès chez les jeunes enfants, notamment en Afrique subsaharienne. Un essai clinique a démontré l'efficacité d'un nouveau vaccin à la fois bon marché et stable à des températures élevées.

Du sang créé à partir de cellules souches – mars 2017

Pourra-t-on bientôt se passer de dons de sang ? Des chercheurs anglais auraient mis au point une méthode pour produire des cellules sanguines en laboratoire, in vitro. Leurs travaux ont été publiés en mars dans la revue Nature Communications.

Un utérus artificiel pour sauver les grands prématurés – avril 2017

Un appareil reproduisant l'environnement d'un utérus pourrait permettre d'améliorer la survie des grands prématurés et de diminuer leurs séquelles, selon les résultats d'une étude menée sur des foetus d'agneaux.

Thérapie génique : vers un traitement d'une forme de surdité héréditaire – septembre 2017

Des chercheurs français ont traité avec succès par thérapie génique de jeunes souris porteuses d’un gène responsable d’une surdité héréditaire et de troubles de l’équilibre, selon des résultats publiés début septembre.