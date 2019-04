Espace : la première photo d'un trou noir révélée au monde entier

Un zoom dans l'espace à 55 millions d'années-lumière de notre Terre. Au cœur d'une galaxie voisine, c'est l'image qu'on attendait depuis plus d'un siècle : la première image d'un trou noir. Elle montre un halo de lumière avec au centre une bulle de néant. Elle a été obtenue grâce aux radiotélescopes du consortium international EHT parmi lesquels un radiotélescope européen très sensible situé en Andalousie. Cette première mondiale va permettre aux chercheurs de permettre un grand pas en avant dans la compréhension de l'univers.

C'est le néant dans un trou noir

Les trous noirs fourmillent dans l'univers. Ils sont reconnaissables à un disque de matière visible qui est irrésistiblement absorbé au centre là où même la lumière disparaît. C'est Albert Einstein qui le premier a touché du bout de ses équations l'existence des trous noirs en 1915 avec la théorie de la relativité générale. La structure d'un trou noir est une bulle dans laquelle tout disparaît. "Pendant un an, on va tomber à l'intérieur et ensuite on sera déchiré (...). Le temps s'arrêtera et il n'y aura plus d'espace", explique Thibault Damour, professeur à l'Institut des hautes études scientifiques.

