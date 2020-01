Albatros : les sentinelles de l'océan

Les albatros sont les nouvelles sentinelles des mers. Les oiseaux servent à repérer la pêche illégale dans l'océan Indien, au large de la Réunion. Ils sont équipés de balises sur leur dos. Les scientifiques français les suivent à distance. Ils en font des espions très efficaces.

1/4 des bateaux pas en règle

L'expérience a été menée au sud de l'océan Indien. Les chercheurs français du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) ont équipé de balises 170 albatros afin de suivre leur parcours dans le cadre d'un programme de préservation de l'espèce. "Actuellement on a un oiseau qui est derrière un bateau. Ici on voit le déplacement et on voit qu'il a croisé la route d'un bateau", explique Henri Weimerskirch, un chercheur. Les données récoltées par les oiseaux auront permis aux chercheurs de détecter dans les mers australes les pêcheurs illégaux. Près d'un quart des bateaux qui pêchaient dans les eaux internationales, contrôlés pendant cette expérience, n'étaient pas en règle.

