Covid-19 : cinq décès après la vaccination, mais aucun lien établi

Alors que la campagne de vaccination contre le Covid-19 s'accélère en France avec plus de 100 000 nouvelles doses injectées en 24 heures, le ministère de la Santé a annoncé mardi 19 janvier, que cinq personnes vaccinées étaient décédées depuis fin décembre. Sur le plateau de France 2, mardi 19 janvier, le médecin et journaliste Damien Mascret indique : "Cinq décès, il faut tout de suite relativiser, il y a environ 465 décès par jour dans les établissements pour personnes âgées dépendantes". "D'après mes informations, il s'agirait de patients âgés de 73 à 96 ans qui étaient toutes atteintes de comorbidités, de pathologies assez lourdes, ajoute-t-il. Les autorités nous disent qu'à chaque fois, aucun lien n'a pu être établi entre la vaccination et le décès".

33 décès signalés en Norvège

Comme en France, les autorités sanitaires norvégiennes procèdent à des investigations alors que 33 décès ont été recensés parmi les citoyens ayant reçu une dose. "Sur tous ceux qu'elles ont regardés, ils n'ont pas non plus pu retrouver de lien entre la vaccination et le décès, ça aussi c'est plutôt rassurant". L'Agence européenne de santé procède aussi à des vérifications. "Sur 71 décès rapportés, dans aucun cas, là non plus, on n'a réussi à faire de lien entre la vaccination et le décès" conclut-il.

Le JT

Les autres sujets du JT