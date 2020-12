Coronavirus : une grande campagne de dépistage à Charleville-Mézières

À partir de lundi 14 décembre, près de 122 000 habitants pourront se rendre, s'ils le souhaitent, dans un centre de dépistage au coronavirus à Charleville-Mézières (Ardennes) et dans 57 communes voisines. Cette grande campagne de dépistage est attendue par les maires concernés, car le taux d'incidence est parmi les plus importants de France.

Un appel au dépistage

"À la différence d'autres départements où la situation soit diminue, soit stagne, ici on est dans une augmentation qui se poursuit. Et donc c'est pour ça qu'on est extrêmement inquiets", lâche Jérémy Dupuy, maire (DG) de Villers-Semeuse (Ardennes), au micro de France 3. Les maires des communes mènent une campagne de sensibilisation auprès de leurs habitants, et notamment des commerçants. Ils espèrent que ces derniers serviront à relayer leur message et inciteront leurs clients à se faire dépister. À Charleville-Mézières, la mairie espère tester au moins près du quart de sa population.