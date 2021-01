Coronavirus : l’hôpital Nord de Marseille débordé

C’est une situation dramatique et alarmante qui a lieu mercredi 27 janvier. Dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, l’hôpital Nord doit faire face à un nombre croissant de personnes ayant contracté le coronavirus. Au total, ce sont 60 lits sur 64 qui sont occupés par des patients Covid. Le service de réanimation est débordé. En seulement 48 heures, les admissions dans ce secteur ont été multipliées par cinq selon le chef de service.

L’espoir d’un nouveau confinement

Les soignants commencent par perdre espoir, mais gardent en tête un objectif : la mise en place d’un confinement qui pourrait les soulager et lutter contre l’épidémie de coronavirus. En attendant, ils sont obligés de devoir prendre des décisions très difficiles. "Malheureusement, entre un patient de 60 ans et un patient de plus de 80 ans, on privilégiera l’entrée en réanimation de ce patient de 60 ans. Ça, c’est vraiment très, très inquiétant", déclare le docteur Jean-Marie Forel, chef du service réanimation de l’hôpital Nord de Marseille.

