Coronavirus : le point sur la situation chez nos voisins européens

Selon Santé publique France, 11 533 nouveaux cas de personnes atteintes du coronavirus ont été détectés dimanche 13 décembre. Ce chiffre stagne depuis quelques jours, tandis qu'il repart à la hausse en Allemagne et qu'il diminue progressivement en Espagne et en Italie. Après une baisse, le Royaume-Uni a quant à lui constaté une augmentation à partir de début décembre, ce qui coïncide avec son déconfinement.



La Suisse durcit le ton

Ces différences entre États européens peuvent s'expliquer par le fait que chacun a choisi d'appliquer des mesures plus ou moins restrictives. Italiens et Espagnols ont pour point commun d'avoir gardé un couvre-feu qui est toujours en vigueur. Pour la période des fêtes, le gouvernement britannique a autorisé le regroupement de trois foyers différents. La Suisse, de son côté, avait très bien géré la première vague, mais se retrouve désormais en difficulté. Depuis le 12 décembre, les bars, restaurants, commerces et musées doivent fermer à partir de 19 heures et ne peuvent pas ouvrir le dimanche.

Le JT

Les autres sujets du JT