Allemagne : un nouveau confinement mis en place

La crise épidémique est toujours là, à l’échelle de l’Europe. C’est en Allemagne, souvent citée en exemple, que les chiffres semblent le plus inquiétant. La chancelière Angela Merkel s’est entretenue dimanche 13 décembre avec les dirigeants des 16 Länder, et a ensuite pris la parole. "Nous constatons à nouveau une augmentation du nombre de cas, et même une croissance exponentielle depuis quelques jours. Cela signifie que nous avons aussi beaucoup de morts. Nous savons que notre système de santé est déjà très sollicité, c’est pourquoi il est urgent d’agir", a-t-elle déclaré.



"Un aveu d’échec"

Le journaliste Laurent Desbonnets était en direct de Berlin (Allemagne) pour le 20 Heures. "C’est un aveu d’échec pour la stratégie allemande, d’un confinement très souple jusqu’à présent. Et c’est aussi un signe de faiblesse pour le système de santé du pays. Certes l’un des mieux équipés en Europe, mais qui arrive aujourd’hui lui aussi à ses limites", a détaillé le journaliste. D’ici mercredi 16 décembre, tous les commerces non-essentiels devront fermer.

