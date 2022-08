“J’ai connu ça. C’est bon, stop, j’ai fait ma part du travail. Maintenant, c’est fini. Je veux pouvoir avoir des rapports libres sans avoir cette boule au ventre de me dire “et si ?” Sauf que tous les médecins à qui je me présente, j’ai un refus catégorique par rapport à mon âge.” Maman de trois enfants, Julie ne supporte aucune contraception et a déjà dû subir plusieurs IVG. Mais jusqu’à présent, aucun médecin n’a accepté qu’elle ait recours à une stérilisation. Pour Brut, la jeune femme témoigne.

“Je ne veux plus le pouvoir qui m’est donné de pouvoir porter la vie"

“J'ai essayé différentes pilules. J'ai essayé le stérilet hormonal. J'ai essayé le stérilet au cuivre. Tous ont eu vraiment un impact super négatif. Le préservatif, c’est pas sûr à 100 %. Et d’ailleurs, mon dernier IVG, c’était à cause d’un accident de préservatif.” Fatiguée des méthodes contraceptives qui ne marchent pas chez elle, Julie, jeune maman de trois enfants, a pris sa décision : elle souhaite se faire stériliser. Mais après une dizaine de rendez-vous, les médecins ont tous refusé de lui ligaturer ses trompes à cause de son âge. “Je n’ai eu que des refus, parce que je vais seulement avoir 29 ans dans quelques mois et que, du coup, pour eux, c'est trop jeune. Malgré le fait que j'ai trois enfants, malgré le fait que j'ai trois IVG à mon actif. Malgré les soucis de contraception…”

Lors de ses consultations, elle a dû subir à plusieurs reprises des remarques déplacées de la part des médecins. “La réflexion de base qui me revient chez tous les médecins que j'ai eus, c'est : ‘Oui, mais si vous perdez un de vos enfants ?’ J'ai quand même eu un enfant. Je ne vais pas faire un remplaçant. Ce n'est pas une poupée.” Son mari, qui avait pensé à faire une vasectomie en voyant le refus des médecins d'opérer sa femme, se confronte au même problème. "Il s'est présenté chez plusieurs urologues et tous ont eu le même discours de ‘vous êtes trop jeune’”. Aujourd’hui, le jeune couple tente désespérément de rencontrer un médecin qui comprendra leur décision. Sur les réseaux-sociaux, ils partagent leur histoire et espèrent pouvoir être entendus.