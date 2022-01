VIDEO. Contraception masculine : 11% des couples ont recours à la vasectomie aux Pays-Bas

"Elle ne veut pas prendre la pilule à cause des hormones, dit de sa femme ce père néerlandais d’une petite fille au magazine 'Nous les Européens' (replay). Nous faisons tout ensemble et la contraception c’est la même chose. Les deux sont responsables. C’est vrai que quand on commence à penser qu’ils vont couper dans les testicules, là, en bas…"

C’est la docteur Esther Remijn qui va opérer ce candidat à la vasectomie. Cette urologue a pratiqué cette technique de stérilisation masculine près de 3 000 fois au cours de sa carrière : "Je cherche le canal déférent qui va jusqu’à l’urètre, le place entre mes deux doigts et le ramène à la surface de la peau, explique-t-elle. J’injecte ensuite une dose d’anesthésie, fait une incision et je coupe."



Un taux de réussite de 99%

C’est une procédure totalement rentrée dans les mœurs aux Pays-Bas où 11% des couples choisissent d’avoir recours à la vasectomie, ce qui est le taux le plus élevé de l’Union européenne. Les critères sont stricts : les patients doivent avoir plus de 30 ans et ne plus vouloir d’enfants. Cette opération dure entre cinq et dix minutes, se pratique en ambulatoire sous anesthésie locale et coûte 400 euros non remboursés.

"Ah, je sens le canal déférent… Je coupe et je ligature. C’est la procédure", commente la praticienne à l’intention du patient qui suit attentivement les rapides étapes de son opération. Les chances de succès de cet acte, qui peut être réversible sous certaines conditions, atteignent 99%. "Je crois que le plus douloureux est la piqûre pour l’anesthésie. Je suis soulagé que ce soit terminé", dit Eric qui devra fournir dans trois mois un échantillon de sperme pour vérifier s’il reste ou non des spermatozoïdes.

