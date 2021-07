L'Agence du médicament recommande le retrait "sans urgence" de certains stérilets

Cette décision concerne au maximum 40 000 femmes en France, porteuses de stérilets des marques Ancora et Novaplus.

Certains stérilets des marques Ancora et Novaplus doivent être retirés préventivement "sans urgence", en raison notamment d'un risque d'expulsion spontanée, a annoncé mardi 27 juillet l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Leur commercialisation est déjà suspendue depuis novembre 2019. Cette décision concerne au maximum 40 000 femmes en France, porteuses de stérilets de ces deux marques du fabricant espagnol Eurogine, posés essentiellement en 2017 et 2018, et "jusqu'en mars 2019", précise l'ANSM. "C'est une mesure de précaution, sans urgence, à prévoir lors de la prochaine consultation avec son gynécologue", son médecin généraliste ou sa sage-femme, a expliqué Thierry Thomas, directeur adjoint de l'ANSM chargé des dispositifs médicaux.

En revanche, "en cas de signes évocateurs" d'expulsion (douleurs abdominales, saignements hors règles, fil de traction absent ou trop long, douleur lors des rapports sexuels...), les femmes concernées doivent avoir "le réflexe d'aller consulter immédiatement", a-t-il précisé. Le principal risque lié à ce défaut de stabilité est la non-efficacité du stérilet comme moyen de contraception, pouvant entraîner des grossesses non désirées.

Une recommandation avait déjà été faite de retirer ces stérilets au bout de trois ans, car les expulsions signalées sont survenues en majorité après ce délai. Mais l'ANSM recommande désormais de faire retirer les dispositifs intra-utérins (DIU) concernés sans attendre trois ans. En effet, "de nombreux signalements notamment de grossesse ou d'expulsion spontanée continuent d'être rapportés à l'ANSM concernant des modèles Ancora ou Novaplus ayant été posés jusqu'en mars 2019", explique le gendarme des produits de santé.