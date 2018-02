J.O d'hiver : record battu pour… le nombre de préservatifs distribués

SPORT EN CHAMBRE – Les organisateurs des J.O d'hiver de Pyeongchang (9-25 février) ont annoncé qu'un premier record était déjà battu : celui du nombre de préservatifs prêts à être distribués lors de Jeux d'hiver !

110.000 préservatifs devraient être distribués au cours de la quinzaine, soit 10.000 de plus qu'à Vancouver en 2010 ou à Sotchi en 2014, selon les organisateurs des jeux de Pyeongchang, cités par l'Agence France Presse et des médias locaux. C'est toutefois moins que lors de précédents jeux d'été : Rio 2016 avait établi le record à 450.000 préservatifs, dont 100.000 féminins, battant Londres 2012 (150.000), qui avait battu Athènes 2004 (130.000).

Les 110.000 préservatifs de Pyeongchang équivalent à une moyenne de 37,6 par sportif, puisque 2.925 participants sont engagés. Mais les athlètes ne seront pas les seuls à pouvoir se servir. "Des paniers de préservatifs seront déposés dans les toilettes pour hommes et pour femmes" des villages olympiques de Pyeongchang et Gangneung (40.000 unités chacuns), du centre de presse principal, du village des médias (12.000 unités) ainsi que dans les centres médicaux et les stades, selon la presse coréenne.

Un fabricant de préservatif coréen a fait don de 100.000 préservatifs, affirmant souhaiter contribuer "à l'organisation réussie des Jeux olympiques d'hiver et à la prévention de la propagation du VIH". Le porte-parole de l'entreprise a toutefois déclaré que beaucoup de ces préservatifs seraient certainement ramenés comme souvenirs, sans être ouverts. "Nous ne nous attendons pas à ce que les athlètes les utilisent tous".

Les 10.000 unités restantes ont été offertes par l'Association coréenne de prévention du sida.

avec AFP