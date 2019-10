VIDEO. \"Je n\'arrivais même pas à pleurer\" : elle raconte son combat contre son cancer du sein

"En fait, on devrait tous vivre comme si on était mourant." À 29 ans, Danielle a découvert que sa vie n'allait pas se passer comme elle l'avait imaginée. Un jour, en prenant sa douche, Danielle découvre une bosse au niveau du sein.

Alors jeune maman et future mariée, Danielle ne s'est pas inquiétée plus que ça au début. Mais très vite, les choses se sont empirées. "Quand j'ai fait l'échographie, le radiologue m'a dit que ça ne ressemblait pas à un kyste et il voulait faire une biopsie."

Quelques jours plus tard, on lui diagnostique un cancer de stade 4, soit la phase terminale. "J’ai eu comme une montée d'adrénaline, j'étais tellement choquée que j'en tremblais (…) je n'arrivais même pas à pleurer."

Je me tourne en permanence vers l'avenir et je pense que tous les patients atteints du cancer devraient en faire autant, en particulier ceux qui sont en phase terminale. Danielle Callaghan à Brut.

Grâce à un traitement, les tumeurs ont pu être réduites. Mais la charge mentale est toujours là… "Je me suis fait à l'idée que j'avais un cancer et j'étais prête à me battre", raconte-t-elle.

Pour faire face à ce drame, Danielle a fait le choix de "se tourner vers l'avenir". Elle a alors cherché un moyen de faire de ce combat un espoir. Against Breast Cancer, une association britannique, lui a suggéré de créer quelque chose de magnifique à partir du plus grand traumatisme de son expérience : la perte de cheveux. "Les cheveux et les diamants sont composés de la même chose : le carbone", explique Danielle. En quelques semaines, ils ont su transformer ses cheveux en un diamant de 1,59 carat.

"J'ai l'impression que ce diamant symbolise, au-delà de mon propre combat, le combat des autres femmes", confie Danielle. Le diamant de Danielle sera utilisé pour recueillir des fonds en faveur de la recherche sur le cancer.