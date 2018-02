VIDEO. Déodorant, viande rouge, cigarettes... Un médecin tord le cou aux idées reçues sur le cancer

Faut-il manger de la viande rouge ? Jeûner ? Les déodorants sont-ils dangereux ? Les questions et idées reçues sur le cancer sont nombreuses. A l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, le dimanche 4 février, l’Institut de cancérologie des Hospices civils de Lyon a décidé d'y répondre. Ses médecins ont publié un quiz sur les réseaux sociaux, pour "tordre le cou à plusieurs idées reçues" et "démêler le vrai du faux", explique l'Institut sur son site.

"Beaucoup de questionnements"

Lors de visites médicales, "il y a beaucoup d'idées reçues et de questionnements", confirme Benoit You, cancérologue à l'Institut de Lyon. Il a l'habitude de répondre à certaines d'entre elles. Doit-on par exemple éviter de mettre du déodorant ? "Je vous rassure, non. Il n'y a aucune étude qui suggère un facteur de risque lié au déodorant et notamment à l'aluminium. Pas d'inquiétude", répond le médecin. Et pour ce qui est d'arrêter de fumer ? "Ça, c'est absolument vrai. Le tabac est le premier facteur de risque du cancer", note-t-il.