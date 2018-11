\"Un vrai film de boules\" pour surveiller son \"matériel\"...

Pour prévenir le cancer des testicules, deux associations lancent mardi 6 novembre une campagne avec un spot malicieux diffusé sur internet.

Le film tourné avec des acteurs de séries ou de cinéma a été tourné dans le club de pétanque Lepic-Abbesses à Paris. Il évoque, à travers la métaphore pétanquiste, les cancers masculins de la prostate et des testicules sans jamais employer de terme médical. Le film se conclut sur "Faites gaffe à vos boules les gars, ce serait vraiment couillon".

Pour faire passer le message, les acteurs se sont engagés bénévolement pour la cause. Le film, diffusé sur le compte Dailymotion des deux associations, Movember et Cerhom, a été réalisé par Antoine de Bujadoux. Les deux associations espèrent qu'il sera amplement repris et deviendra "viral".

Deux association pour la lutte contre le cancers masculins

Le cancer de la prostate est le premier cancer en France par son incidence, et le cancer du testicule le premier cancer de l'homme jeune.

L’association CERHOM, née sous l'impulsion d’un Oncologue de l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, vise à faire face à un déficit d'information, de communication et de vulgarisation concernant les cancers masculins et leur prise en charge.

La Movember Foundation lutte depuis 2003 pour la santé masculine à l'échelle mondiale, tout au long de l'année. Ils ont financés 1200 projets qui visent à réduire le nombre de décès prématurés touchant les hommes.

Par la rédaction d'Allodocteurs.fr, avec AFP