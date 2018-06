Un cancer du sein métastasé guéri par immunothérapie

Atteinte d’un cancer du sein métastasé, qui avait notamment atteint son foie, une femme de 49 ans s’est vue proposer d’expérimenter une nouvelle stratégie d’immunothérapie (voir encadré) par des chercheurs de l'Institut national du cancer à Bethesda et de l'université de Richmond (États-Unis). Son état de santé serait rétabli depuis deux ans, selon une étude publiée dans la revue Nature Medicine le 4 juin.

La stratégie d’immunothérapie retenue par les chercheurs a consisté à prélever des lymphocytes (cellules du système immunitaire) sur la patiente, à les manipuler et à les réimplanter. Pris sur une tumeur, ils ont été triés pour voir lesquels reconnaissaient les cellules cancéreuses. Ils ont été "réactivés" pour s'attaquer à ces cellules. Et ont été accompagnés d'un "inhibiteur des points de contrôle de l'immunité", pour débloquer la contre-attaque du système immunitaire.

Les chercheurs ont ainsi fabriqué une thérapie anticancéreuse "hautement personnalisée" qui a permis "une régression totale de la tumeur", ont-ils expliqué.

Des résultats enthousiasmants

La réaction au traitement a été "sans précédent" dans un cas aussi grave, a commenté un autre chercheur en oncologie, Laszlo Radvanyi, de l'Institut ontarien de recherche sur le cancer à Toronto (Canada) : "Nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une vaste révolution, qui va nous faire enfin atteindre le but de cibler la pléthore des mutations qu'implique le cancer grâce à l'immunothérapie".

Cité par la plateforme de ressources Science Media Centre, Alan Melcher, professeur d'immunothérapie de l'Institut de recherche sur le cancer de Londres, a estimé que ces travaux "constituent une avancée majeure dans la démonstration de faisabilité, en exposant comment la puissance du système immunitaire peut être exploitée pour s'attaquer aux cancers même les plus difficiles à traiter".

De son côté, Peter Johnson, oncologue de l'hôpital de Southampton, a toutefois mis en garde contre l'excès d'enthousiasme. "Cette technique particulière est fortement spécialisée et complexe, ce qui signifie que, pour beaucoup de gens, elle ne sera pas adaptée", a-t-il souligné.

la rédaction d'Allodocteurs.fr, avec AFP

Étude : Nikolaos Zacharakis et al. "Immune recognition of somatic mutations leading to complete durable regression in metastatic breast cancer". Nature Medicine (2018) doi:10.1038/s41591-018-0040-8