Traversée de la Manche à la nage : Marion Joffle bat le record de France en 9h22

Après 34 kilomètres d'effort pour relier Douvres, en Angleterre, et le Pas-de-Calais, dimanche 21 août, la Normande Marion Joffle a inscrit son nom sur les tablettes de la nage en eau libre tricolore.

Elle est surnommée le pingouin souriant. De la joie de vivre, Marion Joffle en avait bien besoin pour se lancer un tel défi. Parti à 7 heures du matin dans une eau à 18°C, dimanche 21 août, de Douvres (Angleterre), elle a rallié la France après 9h22 d'effort entre les méduses, les cargos et les forts courants. Frigorifiée et à bout de force, son dernier effort aura été celui de lever les bras, signe d'une réussite pour celle qui est ainsi devenu la Française la plus rapide de l'histoire à traverser la Manche à la nage.



8 000 euros pour les enfants atteints d'un cancer

"Le record, c'était pour moi facultatif, ce n'était même pas quelque chose que je visais. Me dire que j'ai été capable de nager 20 minutes de moins, c'est énorme, je n'en reviens toujours pas", a-t-elle réagi après avoir repris ses esprits. "Elle m'a impressionnée, elle a vraiment un gros mental", commente son entraîneur Mathias Faride. Après avoir vaincu un cancer, elle se bat depuis plusieurs années pour venir en aide aux enfants hospitalisés. Son exploit va permettre de reverser 8 000 euros aux enfants atteints d'un cancer.