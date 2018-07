Sciences : les fausses études envahissent le web

Sous ses airs de revue scientifique, ce site internet qui vient de publier une soi-disant étude est concrètement totalement bidon : les auteurs de l'étude n'existent pas, les données ne sont pas vérifiées et sa conclusion est totalement fausse. Selon elle, la propolis serait plus efficace que les chimiothérapies classiques dans le traitement du cancer colorectal. Des journalistes allemands ont publié cette fausse étude sur internet pour démontrer à quel point la fausse science a envahi internet, à cause de revues en ligne peu scrupuleuses.

Chiffre d'affaires et fausses informations

Ces fausses revues scientifiques en ligne sont des milliers dans le monde. Elles dépendent de maisons d'édition peu fiables comme Sciencedomain, ou encore Waset, et engrangent un chiffre d'affaires important, car elles font payer les auteurs des articles, qui améliorent leur CV avec des publications rapides. Certains auteurs cherchent également à diffuser de fausses informations, comme les climatosceptisques, par exemple.