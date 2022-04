Santé : quand les animaux aident à nous soigner

La journaliste Valérie Heurtel met en avant les travaux effectués à l’Institut Curie. Elle explique qu’ils utilisent "le flair des chiens pour dépister le cancer du sein. On leur fait renifler des compresses qui ont été imprégnées de l’odeur du sein, ils savent détecter l’odeur du cancer. Ça marche aussi pour le cancer de la prostate et pour le diabète", décrit-elle, sur le plateau du 13 Heures, jeudi 7 avril, ajoutant que cela nécessite six mois de dressage. Munies d’un très bon flair, les fourmis pourraient plus tard les remplacer.

Cicatriser grâce à la peau de Tilapia

Pour le traitement, l’espoir pourrait venir des abeilles. Selon des chercheurs australiens, "leur venin contient de la mélitine : c’est une toxine qui serait capable de soigner la forme la plus agressive du cancer du sein. Ça a très bien fonctionné sur des souris, maintenant il faut faire des essais sur l’homme", rapporte la journaliste. Enfin, des pansements en peau de poisson ont été testés il y a cinq ans au Brésil. La peau de Tilapia "contient du collagène qui active la cicatrisation et aussi des Omega 3 qui agissent comme des anti-inflammatoires", conclut Valérie Heurtel.