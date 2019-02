Santé : les aliments miracles existent-ils ?

Existe-t-il des aliments miracles ? Face au franc succès du curcuma, certains consommateurs croient aux vertus médicinales de cette épice. Le docteur Damien Mascret rappelle en plateau que les produits guérisseurs n'existent pas. "Si on parle d'aliments pour guérir du cancer, effectivement c'est excessif, il n'y a pas d'aliments qui guérissent du cancer. Maintenant, quand on parle de prévention, d'essayer d’éviter d'avoir un cancer, il y a des candidats prometteurs", indique le spécialiste.

Des aliments pour prévenir

Le brocoli, l'ail, l'oignon et le chou montrent tous des effets anticancérigènes sur les cellules. Le curcuma, le jus de grenade, le thé vert, le café et le chocolat pourraient être également de bons candidats pour prévenir le cancer. "Les trois conseils anticancer de base qu'il faut rappeler : éviter l'alcool, éviter le tabac et manger des fruits et légumes", conclut le docteur Damien Mascret.

