Santé : combattre les idées reçues sur le cancer

Près de la moitié des cancers pourraient être évités, si les Français changeaient de comportement. Comme l'indique le baromètre de l'Institut national du cancer, certaines idées fausses restent bien ancrées.

Concernant le tabac, la moitié des personnes interrogées pensent que "faire du sport permet de se nettoyer les poumons du tabac". "Mauvaise nouvelle pour les fumeurs : c’est faux. La seule option efficace est d’arrêter", indique la journaliste Frédérique Prabonnaud sur le plateau du 12/13, lundi 30 janvier, avant de rappeler que "le tabac reste le premier facteur évitable de risque de cancer, responsable de 68 000 nouveaux cas par an et 46 000 décès".

L'alcool, deuxième risque évitable de cancer

Au sujet de l’alcool, "presque un quart des Français pense que boire un peu de vin diminue le risque de cancer". Si les polyphénols, des molécules présentes dans le vin rouge, ont un effet anti-inflammatoire et protecteur vis-à-vis des cancers, "l’alcool est le deuxième risque évitable de cancer". Quant aux cigarettes électroniques, plus d’une personne sur deux pense qu'elle est aussi ou plus nocive que la cigarette traditionnelle. Selon l’Institut du cancer, "rien ne prouve un impact de la cigarette électronique sur le risque de cancer".