Reportage Santé : au congrès annuel de Chicago contre le cancer, le médecin est aussi un commercial

Le congrès de l'Asco, à Chicago, est le rendez-vous de référence en matière de lutte contre le cancer. Les participants viennent aussi, et c'est moins connu, chercher des partenaires et signer des contrats.

L'American Society of Clinical Oncology (Asco) organise chaque année à Chicago un congrès pour faire le point sur les dernières avancées de la lutte contre le cancer. Quelque 40 000 oncologues et spécialistes y sont réunis, jusqu'au 4 juin. Ce rendez-vous annuel est aussi l'occasion, pour de nombreux chercheurs, de présenter leurs travaux et de trouver des partenaires et des financements.

Dans un grand hôtel de Chicago, Marion Alcantara présente son travail devant une dizaine de responsables de Caribou, une bio-tech américaine qui produit des médicaments innovants. L'hématologue de l'institut Curie est venue leur proposer une alliance avec sa plateforme de recherche et développement en thérapie cellulaire. "En fait, l'Asco est un grand lieu de business pour plein de médecins, confirme-t-elle. Ils viennent rencontrer des boîtes, pour essayer d'ouvrir des essais cliniques dans leurs centres par exemple. Nous, on a identifié qui allait être présent au congrès, repéré des communications importantes. Ensuite on les a contactés en amont, on leur a envoyé par mail la présentation de ce qu'on fait, pour établir un agenda de rendez-vous."

Les discussions avec la start-up américaine ont démarré il y a un an. Ce rendez-vous est l'occasion pour Tonia Nesheiwat, vice-présidente des affaires médicales de Caribou, d'avancer dans la négociation : "Nous allons discuter des études que nous sommes en train de mener, juste pour être sûrs que nous sommes tous les deux intéressés par ces données, et puis nous voulons être sûrs de pouvoir inclure des patients francais. Nous fabriquerions le médicament pour l'acheminer vers les patients en France."

"Un moment-clé de l'année"

Pour Emmanuel Gomez, chargé de trouver des partenaires pour cette plateforme née à l'institut Curie, le congrès de Chicago est un moment essentiel : "C'est clairement un moment-clé de l'année, qui va rythmer les deux prochaines années de partenariat. Les premiers rendez-vous se présentent très bien : on a eu des belles discussions avec des bio-tech et des pharma, petites et grandes. Des entreprises américaines surtout, mais aussi européennes et émergentes, chinoises notamment avec de nouvelles technologies et la volonté de sortir du territoire chinois et de s'ouvrir à l'Europe et auxEtats-Unis."



Entre la première prise de contact et la signature d'un contrat, il faut compter entre 9 et 18 mois.