Octobre rose : une exposition photo pour sensibiliser au cancer du sein

À Amiens (Somme), les 16 femmes qui ont prêté leur visage pour cette exposition ont toutes été victimes d'un cancer du sein. La maladie a modifié leur corps, leur visage, mais elles ont accepté qu'on les photographie. "Quand on n'a plus de pilosité, quand on n'a plus de cils, plus de sourcils, c'est compliqué (...) de se regarder dans le miroir", confie l'une d'entre elles. Les 16 femmes qui ont posé sont à l'honneur. Pour elles, c'est un défi de montrer qu'on peut être belle malgré la maladie et la lourdeur des traitements.

1 femme sur 9 touchée par le cancer du sein

"Il faut se dépasser. C'est important de se prouver des choses", avoue une autre. Il s'agit souvent de la même histoire : une petite boule est découverte par hasard, le diagnostic est un choc et puis il y a le combat à mener. Un combat qui concerne aussi les proches. Deux étudiantes en médecine sont à l'origine de l'exposition qui se déroule dans le CHU d'Amiens. Elles voulaient parler autrement du cancer du sein qui touche 1 femme sur 9. L'exposition reste tout le mois d'octobre rose à Amiens puis fera le tour des hôpitaux.