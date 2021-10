Octobre rose : des initiatives pour redonner confiance aux femmes

T. Baudenaille, M. Baron, C. Delangle

À Dury (Somme), des femmes en rémission d'un cancer du sein s'accordent une matinée shopping et relooking. Alors que commence Octobre rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, Amélie Boucher, responsable de La P'tite Rebelle, leur a privatisé la boutique pour un moment de bien-être, partagé à plusieurs, dans la bonne humeur. Elle n'hésite pas non plus à leur faire profiter de son "œil de professionnelle" pour les conseiller. "J'ai l'impression que c'est une discussion de copines qui s'installe", explique-t-elle.

Retrouver confiance en soi

Toutes ces femmes font partie du centre S'time, qui les accompagne dans leur reconstruction. Ces "S'timeuses", comme elles se surnomment, cherchent à oublier les mots "malade" ou "patiente". "Durant ces traitements, on perd toute notre féminité, nos cheveux, nos cils, nos sourcils. Le fait que nos esthéticiennes prennent soin de nous [...], on se ressent femme", témoigne Martine Modeste. C'est également un moyen pour ces femmes de se rencontrer et d'échanger, pour se soutenir entre femmes touchées par le cancer du sein.