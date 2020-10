Octobre rose : des boulangers en caleçon pour la recherche contre le cancer du sein

L'idée est née dans l'esprit de deux vendeuses en boulangerie à Héricourt (Haute-Saône). Elles ont demandé aux boulangers et pâtissiers des établissements de poser en caleçon pour soutenir l'opération "Octobre rose", qui consiste à récolter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein. Les artisans n'ont pas hésité à se dévêtir. "J'ai été très surprise, je ne pensais pas que tout le monde serait d'accord. Du petit apprenti de 15 ans au plus âgé, ils ont tous dit : 'Ok on y va, on fait ça !'", explique Odile Deprun-Lamblé, vendeuse.



Les bénéfices reversés à l'association Les Rubans R oses

Les dix ouvriers des deux boulangeries se sont donnés rendez-vous autour du four, en caleçon rose. Le résultat est au-delà de leurs espérances : le calendrier se vend comme des petits pains ! "On a tous quelqu'un dans notre famille qui est concerné, en tout cas moi personnellement oui", explique une cliente qui arbore un masque rose. Tous les bénéfices iront à l'association Les Rubans Roses, dont le but est de sensibiliser le grand public au cancer du sein. Cette fois, le message vient des hommes.

Le JT

Les autres sujets du JT