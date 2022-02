Nitrites : faut-il renoncer à la charcuterie ?

Les nitrites ont-ils des effets néfastes sur la santé ? "Sans doute, mais (...) ce n'est pas parce que vous achetez du jambon sans nitrites que vous allez éviter les risques cardio-vasculaires liés au sel, aux acides gras qu'il y a dans la charcuterie. Tout est aussi une question de quantité", répond le journaliste et médecin Damien Mascret, qui rappelle que la surconsommation de viande et de charcuterie tous les jours augmente le risque de cancer colorectal.

Respecter les repères alimentaires

Néanmoins, pour ne prendre aucun risque, le journaliste et médecin recommande de "respecter les repères alimentaires, cela veut dire qu'il ne faut pas consommer plus de 500 grammes de viande rouge et 150 grammes de charcuterie par semaine". Il conseille par ailleurs de "manger 30 g de fibres par jour, on en trouve dans les fruits, les légumes et les féculents".

