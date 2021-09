Médicaments : la pénurie de certaines molécules est-elle organisée ?

Depuis cinq ans, Claudette se pose la même question : un médicament est-il à l'origine de la mort de son mari ? "Je l'ai appris de manière très brutale, je l'ai appris à cinq heures du matin, je ne vous dis pas le désarroi, la panique, c'est l'horreur", déplore Claudette Kerhom, veuve de Michel Kerhom. En 2016, son compagnon est hospitalisé à Nantes (Loire-Atlantique), pour un cancer.

Stratégie de renégociations

À l'époque, il a pour traitement, une chimiothérapie. Mais problème, il manque une molécule. Elle est en rupture d'approvisionnement, et des médecins décident de l'échanger. Quelques jours plus tard, Michel et d'autres patients décèdent. "Je pense que l'Endoxan était en cause pour ces patients (...) la toxicité est connue", explique le professeur Philippe Moreau, hématologue au CHU de Nantes. La Commission Européenne a enquêté pendant quatre ans. Pour elle, c'est une stratégie du laboratoire qui commercialise la molécule pour renégocier ses tarifs auprès des pays européens.