Les idées claires : Existe-t-il un remède universel contre le cancer ?

Des chercheurs de la prestigieuse université de Stanford, en Californie ont annoncé en janvier 2018 avoir testé avec succès un vaccin contre le cancer sur des souris.

Les scientifiques ont injecté des immunostimulants directement dans les tumeurs des rongeurs malades et ont éradiqué complètement les lymphomes pour 87 cas sur 90.

Ces résultats prometteurs ont été repris par de nombreux médias avec un optimisme confiant, laissant espérer bientôt une victoire totale sur le cancer.

Pourtant, selon l’Institut national contre le cancer, 150 000 personnes sont encore décédées des suites d’un cancer en 2017 en France et 400 000 nouveaux cas ont été détectés. Si la recherche a fait d’incontestables progrès ces 30 dernières années, le taux de survie de certains cancers est encore très faible, notamment le cancer du pancréas, dont seuls 8% des hommes et 7% des femmes réchappent après 5 ans, toujours selon le même institut.

En dépit des investissements des laboratoires pharmaceutiques qui se chiffrent en milliards de dollars chaque année, la science est toujours incapable de fournir un vaccin universel contre ce fléau.

Derrière ces énormes enjeux financiers, certains soupçonnent les laboratoires d’avoir trouvé la formule et de la tenir secrète afin d'entretenir le business fructueux des traitements conventionnels (chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie).

La prise en charge de cette maladie coûte en effet plus de 16 milliards d’euros par an en France et représente 10% des dépenses de l’Assurance maladie.

Pour en avoir le cœur net, nous avons posé toutes ces questions à Patrizia Paterlini-Bréchot, cancérologue, professeure de biologie cellulaire et d'oncologie à la faculté de médecine Necker-Enfants malades.

