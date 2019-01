La Bretagne et les Hauts-de-France plus touchés par certains cas de cancers

L'organisme Santé Publique France a publié une étude qui s'est appuyée sur les cas recensés entre 2007 et 2016.

Les régions Bretagne et Hauts-de-France sont surreprésentées dans certains cas de cancers, selon un rapport publié mercredi 23 janvier par Santé publique France. Cette agence, qui dépend du ministère de la Santé, a compilé tous les cas de cancers et leur taux de mortalité, région par région, entre 2007 et 2016. Tous les Français et tous les territoires ne sont pas égaux devant le cancer, révèle cette étude.

Les cancers de la lèvre, de la bouche ou du pharynx sont plus nombreux en Bretagne et dans les Hauts-de-France. Les deux régions concentrent également les plus grands nombres de cas de cancers de l'oesophage, du foie et des testicules. La Bretagne se distingue dans les cancers de l'estomac, de la peau, et les Hauts-de-France dans les cancers du colon et du rectum, du larynx, du poumon, du sein et de la vessie.

L'alcool et le tabac, des facteurs aggravants

Pourquoi ces deux régions sont-elles parmi les plus touchées ? "Ce qu'on sait de ces cancers, par exemple de la bouche, du pharynx, de l'oesophage, de l'estomac et du poumon, c'est qu'ils sont favorisés par des consommations de tabac et d'alcool. On suppose que cela se recoupe, mais il est très difficile de donner une explication plus avancée que celle-là", explique Édouard Chatignoux, de la Direction Appui traitements et analyses des données de Santé publique France.

D'autres régions sont également surreprésentées dans certains cancers. La Nouvelle-Aquitaine, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Auvergne-Rhône-Alpes pour le cancer de la thyroïde, le Grand Est pour le cancer de l'utérus, la Corse pour celui du poumon et en région Centre, la mortalité à cause de cancer de la prostate est plus importante qu'ailleurs.

Inversement, pour presque tous les cancers, l'Île-de-France et l'Occitanie sont les régions qui apparaissent les moins touchées. En France, on estime à 21 536 le nombre de décès par cancer et par an, dont 56% chez l’homme.