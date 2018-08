Cancer : un logiciel capable de déterminer l'efficacité des traitements en phase de test

Prédire comment un patient atteint d'un cancer va réagir à son traitement grâce à l'intelligence artificielle, ce n'est pas un film de science-fiction, mais l'avenir de la médecine, d'après une étude publiée par la prestigieuse revue scientifique The Lancet, révélée par Le Parisien. À l'origine de cet exploit technologique, des Français de l'hôpital Gustave Roussy à Villejuif (Val-de-Marne). Pendant deux ans, les chercheurs ont entraîné un algorithme à décrypter et à analyser les scanners de 500 patients atteints de graves cancers.

Éviter des traitements inutiles

L'ordinateur serait désormais capable de déterminer quel est le traitement le plus efficace pour chaque malade. Cette avancée pourrait permettre d'éviter des traitements inutiles, longs et coûteux, dont certains comme l'immunothérapie par exemple, bien que prometteuse, ne marche que chez 15 à 30% des patients. Le système, encore en phase de test, pourrait aider plus de 400 000 personnes touchées par le cancer chaque année.

Le JT

Les autres sujets du JT